Prokuratura WZNAWIA ŚLEDZTWO w sprawie afery podsłuchowej z Cichopek i Kurzajewskim. "Pojawiły się nowe okoliczności"

W marcu 2022 roku Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel rozstali się, a kilka tygodni później do mediów trafiły nagrania prywatnej rozmowy gwiazdy "M jak miłość" i Macieja Kurzajewskiego , których podejrzewano o bliższą relację. Jak poinformował "Super Express", wiadomość dotarła także do ich pracodawców.

Dodatkowo Marcin Hakiel wyznał, że sam otrzymał podobnego maila, co miało go zmartwić ze względu na zawartą w nim treść. Tabloid przekazał, że takich taśm jest więcej i "mogły powstawać w różnych miejscach".

Policja i prokuratura pracują nad tą sprawą, jest ona w toku. Ja dostałam to nagranie. Na pewno nie jest to nic przyjemnego, jest to absolutnie złamanie prawa, a nielegalne pozyskanie rozmów prywatnych, jest to dla mnie kryminał - powiedziała w rozmowie z Plotkiem w maju 2022 roku.