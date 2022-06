Promienna Meghan Markle gawędzi z arystokracją i BAWI DZIECI podczas platynowego jubileuszu królowej Elżbiety (ZDJĘCIA)

Platynowy jubileusz królowej Elżbiety budzi wśród Brytyjczyków ogromne emocje. Choć trudno w to uwierzyć, to wiekowa monarchini zasiada na tronie już od 70 lat, a dziś rozpoczyna się seria hucznych obchodów właśnie z tej wyjątkowej okazji. Rodzina królewska planuje celebrować ten fakt aż do 5 czerwca, a część royalsów już rozpoczęła oficjalną część swoich obowiązków.