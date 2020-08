Promienne Agnieszka Woźniak-Starak i Ewa Drzyzga w stylu RETRO pozują na łonie natury (ZDJĘCIA)

Monikk 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Miasto Wsiocław mnie oszwabiło🙂🙂. Jechałam rano do pracy, wysiadłam z autobusu i podeszłam do automatu by kupić dwa bilety, wszystko przebiegało idealnie do momentu gdy maszyna wciągnęła mi 20 zł nie wydając ani biletu ani reszty. Zablokowała się całkowicie. Dzwoniłam wiele razy na infolinię ale nikt do tej pory nie odebrał połączenia, nagrałam się na sekretarkę tak jak mnie poinstruowano ale nikt nie oddzwonił, teraz ktoś kasę chętnie sobie przytuli bo to Wsiocław przecie ale by oddać cudzą własność to już chętnych nie ma.