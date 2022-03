Przyrzekali sobie miłość w mediach i rozstawali się Z HUKIEM: kochliwy Królikowski, Rzeźniczak i Stępień, Zdrójkowski z Gąsiewską... (ZDJĘCIA)

Gwiazdy chętnie wspominają w social mediach udział w rozmaitych programach. Spora część celebrytów, razem ze swoimi drugimi połówkami, deklarowała przed kamerami miłość aż po grób. Niestety, w ich obietnice nie znalazły pokrycia w rzeczywistości. Najgłośniej było o parach, które wzięły udział w programie "The story of my life".

Do tej pory aż cztery pary, które wystąpiły w show, znalazły sobie nowe obiekty westchnień: Antek Królikowski i Julia Wieniawa, Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski, Michał Wiśniewski i Dominika Tajner.

Na uczucia zły wpływ zdaje się mieć także udział w programach tanecznych oraz muzycznych. Chęć sławy i zdobycia popularności nie zawsze idzie w parze z miłością. Przypominamy najbardziej nieaktualne wyznania w programach rozrywkowych, które padły z ust celebrytów i były skierowane do ich drugich połówek.

Michał Wiśniewski i Mandaryna

W 2003 roku Michał Wiśniewski i Mandaryna powiedzieli sobie sakramentalne "tak" w lodowej kaplicy w Kirunie. Ceremonia, która odbyła się niedaleko bieguna północnego, transmitowana była przez stację TVN. Dziś celebrytów łączy jedynie wspólna opieka nad dziećmi.

Antek Królikowski i Joanna Opozda

Wyjątkowo przykro ogląda się najnowszy program "Przez Atlantyk", w którym bierze udział Antek Królikowski. Aktor wyznawał miłość Joannie Opoździe przed kamerami. Niestety, para jest obecnie małżeństwem już tylko na papierze. Do rozstania aktorów doszło kilka tygodni przed emisją show, dlatego w emitowanym programie wciąż można usłyszeć miłosne wyznania ze strony Antka, które okazują się już niekatulane...

Antek Królikowski i Julia Wieniawa

Antek Królikowski i Julia Wieniawa gościli w pierwszej edycji programu "The story of my life". W programie aktorzy zostali ucharakteryzowani na osoby starsze o 30 i 60 lat. Przenosząc się w czasie, mieli upewnić się, co do wspólnych celów i łączącego ich uczucia. Skończyło się jednak na histerycznym płaczu Julki, kiedy ta w lustrze zobaczyła swoją postarzoną twarz. Kilka miesięcy po udziale w show para rozstała się.

Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski

Dowodem na to, że nie powinno się zapraszać do miłosnych programów młodych par świadczy przykład Wiktorii Gąsiewskiej i Adama Zdrojkowskiego. Choć para wyjątkowo dojrzale podchodziła do relacji, to dziś z pewnością, trafiając na powtórkę programu, od razu zmienią kanał.

Michał Wiśniewski i Dominika Tajner

Michał Wiśniewski i Dominika Tajner również skusili się na udział w show Polsatu. Dziś piosenkarz wychowuje kilkumiesięcznego synka, ale nie jest to owoc jego miłości do Dominiki. Michał poznał nową kobietę, a małżeństwo z córką trenera polskich skoczków należy jedynie do wspomnień.

Martyna Wojciechowska i Przemek Kossakowski

Martyna Wojciechowska i Przemek Kossakowski rozstali się zaledwie kilka miesięcy po ślubie. Spekulowano, że oboje mają zostać nową parą prowadzących "Dzień Dobry TVN". Tak się jednak nie stało. Ostatecznie Martyna wystąpiła w programie Kossakowskiego "Down the raod". Podróżnik zdradził wówczas, że Wojciechowska jest jego narzeczoną.

Mikołaj Jędruszczak i Sylwia Madeńska z "Love Island"

Mikołaj Jędruszczak i Sylwia Madeńska z "Love Island" tuż po zakończeniu programu nie przestawali epatować wzajemną miłością. Chętnie pokazywali się na ściankach oraz wystąpili w programie "Taniec z Gwiazdami". Niestety, ich uczucie ostygło na tanecznym parkiecie, a wkrótce potem stoczyli medialną walkę o psa Oreo.

Jarosław Kret i Beata Tadla

Związek Jarosława Kreta i Beaty Tadli zakończył się podczas konferencji prasowej "Tańca z Gwiazdami". W programie mieli ze sobą rywalizować, jednak pogodynek ogłosił w wywiadzie dla tabloidu, że zakończył związek z dziennikarką. Beata Tadla o decyzji partnera dowiedziała się z mediów. Kret pożegnał się z show już w drugim odcinku, a Beata wygrała kryształową kulę.

Maja Hyży i Grzegorz Hyży

Maja Hyży i Grzegorz Hyży wzięli udział w "X Factorze", gdzie dali się poznać widzom jako szczęśliwe małżeństwo. Rywalizacja i chęć zdobycia sławy najwyraźniej odbiła się na ich uczuciu. Program zadebiutował na antenie TVN-u w maju 2013 roku, a Maja i Grzegorz rozwiedli się w lipcu tego samego roku.

Magdalena i Dawid Narożni

Magdalena i Dawid Narożni to przykład kolejnego małżeństwa, których wspólne występy na scenie nie znalazły szczęśliwego zakończenia. Małżeństwo w "Must Be the Music" śpiewało piosenkę "Kocham się w Tobie" na jednej scenie, zerkając czule na siebie. Dziś działają sobie na nerwy i kontaktują się tylko ze względu na córkę.

Robert Kochanek i Kinga Zapadka

Robert Kochanek i Kinga Zapadka przyrzekali sobie miłość w programie "40 kontra 20". Gdy ujawnili swój związek, w mediach zaroiło się od wspólnych zdjęć, na których tancerz lizał Kingę po twarzy. Para dorobiła się również kilku ustawek z paparazzi. Niespodziewanie Robert ogłosił rozstanie i wielkie uczucie zakończyło się na wzajemnych oskarżeniach.

Jakub Rzeźniczak i Magdalena Stępień

Jakub Rzeźniczak i Magdalena Stępień dziś nie potrafią ze sobą normalnie porozmawiać. Jeszcze kilkanaście miesięcy temu wspólnie wyczekiwali narodzin synka. Byliśmy świadkami ustawek, wspólnych zdjęć z testem ciążowym i gender reveal party z balonami. Tuż przed rozwiązaniem piłkarz zostawił Magdalenę, a gdy ta rodziła jego syn, on już się bawił z nową ukochaną...

Joanna Lazar i Adam Miciak

Uczestnicy programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" Joanna Lazar i Adam Miciak nie dotrwali w uczuciach do końca programu. Już w trakcie eksperymentu Adam związał się z inną kobietą, z którą doczekał się zresztą dziecka. Swoje poczynienia na ekranie oglądał u boku ciężarnej dziewczyny. Nie zaskarbił sobie jednak sympatii widzów ani ekspertów z programu.

Gabriel Seweryn i Rafał Grabias

Gabriel Seweryn i Rafał Grabias byli gwiazdami "Królowych życia" przez osiem sezonów. Jak się później okazało, dwa ostatnie lata programu z ich udziałem były fikcją. "Stalker" Kamil okazał się w rzeczywistości nowym partnerem pierwszego z nich. Dlaczego zdecydowali się tak długo ukrywać prawdę przed światem?

Monika Richardson i Zbigniew Zamachowski

Monika Richardson i Zbigniew Zamachowski w 2012 roku zaczęli swój związek od skandalu. Dziennikarka po odbiciu Zbynia Aleksandrze Juście chwaliła się w mediach szczegółami życia intymnego z aktorem. Monia szczyciła się w programach na żywo, że Zbyszek jest miłością jej życia. Po kilku latach ich drogi się rozeszły. Dziś oboje stworzyli nowe związki, w których są szczęśliwi. Aktor związał się z Gabrielą Muskałą, a Monika Richardson z milionerem Konradem Wojterkowskim.

