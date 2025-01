Radosław Majdan ciepło o Jakubie Rzeźniczaku, z którym dzielił pokój w nowym show TVN: "To jest fajny, wrażliwy chłopak"

Radosław Majdan szczerze o Jakubie Rzeźniczaka

My się lubimy. Kuba jest fajnym chłopakiem. Znaliśmy się z widzenia wcześniej, pierwszy raz spędziłem z Kubą tyle czasu i myślę, że każdy kolejny dzień był dla niego takim momentem na otworzenie się. To, co powiedział tutaj, że on w pewnym momencie stracił wiarę w ludzi. Oczywiście komentarze będą różne, bo są różne na jego temat, ale to jest fajny, wrażliwy chłopak. Nigdy go nie będę oceniał, bo on przeżył wielką tragedię w swoim życiu i o tym też rozmawialiśmy - mówił Radosław Majdan w rozmowie z serwisem Party.pl.