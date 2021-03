Rafał Brzozowski błaga Polaków o kredyt zaufania: "Pewnie DAMY CZADU"

Piątkowe obwieszczenie, zgodnie z którym to Rafał Brzozowski decyzją Telewizji Polskiej będzie w tym roku reprezentować nasz kraj na konkursie Eurowizji , wywołało w sieci potężną burzę. Wielu internautów poczuło się oszukanych, bowiem to Alicja Szemplińska , młodziutka zwyciężczyni Szansy na sukces, miała tym razem dostać (nomen omen) szansę na międzynarodową karierę.

Mimo gigantycznej fali krytyki, która go spotkała, Rafał Brzozowski najwyraźniej stara się nie tracić pogody ducha. W wywiadzie z magazynem Party prowadzący Jaka to melodia starał się wytłumaczyć, dlaczego to właśnie jemu przypadnie udział w plebiscycie piosenki europejskiej. Gwoździem do trumny występu Szemplińskiej miały być zasady konkursu.