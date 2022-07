Rafalala pokazuje pismo od prawników Maffashion i grzmi: "Przestań mnie straszyć, bo od lat masz na moim punkcie OBSESJĘ!"

xxx 11 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Kto tu ma na kogo punkcie obsesję.Raczej to Rita ma problem z Maff.A po co wypowiada się o dziecku co ma teraz dopiero 2 lata.Każdy kto ma odrobinę mózgu wie,że wszystko się może zdarzyć ale po co to wytykać i udawać taką mądralińską czy modralińskiego.Bo ona ma szeroki zasób słów a co z empatią niestety na poziomie 0.