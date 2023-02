Raper Adi Nowak SKAZANY za posiadanie narkotyków!

zgredka 1 godz. temu zgłoś do moderacji 13 1 Odpowiedz

nie wiem kto to, ale weźcie się za prawdziwych przestępców, a mikroćpunów kierujcie na terapię. Dobrze, że nie poszedł do więzienia i dostał dosyć niewielką grzywnę, ale i tak kartoteka już nie jest czysta, co nie ma sensu, bo zamknie mu to wiele furtek, co może tylko pogłębić jego problemy z nałogami.