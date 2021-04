Raper DMX miał zawał serca po PRZEDAWKOWANIU NARKOTYKÓW. Leży w szpitalu "w stanie wegetatywnym"

Gość 4 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

poczytajcie więcej o DMX, on się zbuntował przeciw amerykańskiemu show biznesowi i masoni go wykończą, policja dosłownie go śledziła, i podczas gdy ważne szychy typu Jay Z mogą bez przeszkód jeździć limuzynami wypełnionymi białym proszkiem i nikt ich nie zatrzyma, to DMXa zatrzymywali za przekroczenie prędkości o 10 km... skończony w branży i starości nie dożyje, bo się wypisał z tego bu..elu, tak jak Tupac, który przed śmiercią wydał album zatytułowany "Killuminati" - połączenie słów kill i wiecie jakiego...