Raper Pih pozdrawia Barbarę Kurdej-Szatan: "TY TĘPA DZIDO"

Sara 2 godz. temu

Ludzie, nie piszcie Chwała Ukrainie na Facebooku ani innych portalach społecznościowych, bo nawet nie wiecie, co to dokładnie znaczy. Przyczynianie się m.in. do fabrykowania historii naszego kraju i popieracie rzeź wołyńską, w której być może zamordowano z bestialską krwią waszych krewnych.