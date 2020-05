Renata Kaczoruk ostro o dokumencie Latkowskiego: "MANIPULACJA, wykorzystuje traumę ofiar"

Do grona osób, które postanowiły wypowiedzieć się na temat dokumentu Sylwestra Latkowskiego, dołączyła również Renata Kaczoruk. Celebrytka zamieściła na swoim instagramowym profilu obszerny wpis, w którym podzieliła się ze światem swoimi przemyśleniami po seansie.

Obudziło mnie słońce i zapachu bzu. Budziłam się bezpieczna, uśmiechnięta, bez traumatycznych wspomnień. Jeśli tak pamiętasz swoje poranki z dzieciństwa, masz za co być wdzięczny każdego dnia. Tak czuję, myśląc o ofiarach pedofilów, przedstawionych w filmie Tomasza Sekielskiego i materiale Latkowskiego. Jestem wdzięczna rodzicom i Państwu, którzy uchronili mnie przed wykorzystaniem seksualnym, gdy byłam bezbronna. Chciałabym, żebyśmy mogli spać spokojnie, wiedząc, że kolejne pokolenia też rosną bezpieczne. Mówmy jednym głosem, w imieniu tych najbardziej bezbronnych. Bo ofiary tych wydarzeń są odsunięte na bok, a ich traumy znowu WYKORZYSTANE... - czytamy na profilu Kaczoruk.

Do zbudowania medialnej afery, publicznego oskarżania i wciągania w nią osób, które przyciągają uwagę mediów... Takich, jak ja i mój były partner, z którym tworzyliśmy stabilny, trwający 6 lat związek i zatrzymywaliśmy się w Zatoce sztuki na obiad w przerwie w spacerze i wpadliśmy na otwarcie na dachu restauracji... Dziś obudziliśmy się oskarżeni i zmuszeni do tłumaczenia się. Łączenie nas z tragicznymi wydarzeniami, które miały tam miejsce jest skandaliczną manipulacją i próbą przyciągnięcia atencji widzów naszym kosztem. Nigdy nie mieliśmy nic wspólnego z osobami wskazanymi w programie ani też wiedzy na temat tamtejszych zdarzeń. Tak samo jak program nie ma nic wspólnego z walką o chronienie nieletnich… - kontynuowała Renata.

Dziś jesteśmy parę lat starsi i już wiemy, czemu władzy służą wywołujące nasze emocje tematy. Bardziej niż obronę poszkodowanych, mają wywoływać burzę piaskową przykrywającą pobłażanie w upolitycznionych wyrokach dramaty, które przez lata wydarzały się na plebaniach. Nie dajmy się wszyscy wmanewrować. Odmówmy ponurej zabawy Latkowskiemu w jego nieczystą grę z zamówienia publicznego. I wyciągnijmy konsekwencje za to, czemu służą wydawane pieniądze z płaconych przez nas podatków... 2 mld zł na szerzenie nienawiści i PRZYKRYWANIE cierpienia dzieci skrzywdzonych i pozbawionych możliwości domagania się sprawiedliwości... Ich sprawy (...) prokuratura umarza. Stańmy z nimi murem. Kuba, dołączam do Ciebie. I zachęcam wszystkich innych do tego samego. Wygrane od TVP pieniądze przekażę na poczet fundacji zwalczających takie przestępstwa - oświadczyła celebrytka.