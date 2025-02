Robert El Gendy mówi o synach: "MAJĄ BEKĘ. Nie chcą być tacy jak tata"

Synowie Roberta El Gendy pójdą w ślady taty?

Moje dzieci oglądają czasem i mają, jak to oni mówią, BEKĘ. "Ale tata żeś coś tam chlapnął, ale tata żeś cały czas jadł w tej kuchni". (...) Oni oglądają, ale oni chyba nie chcą być tacy jak tata i to mnie cieszy, bo my wychowujemy nasze dzieci na takie indywidualności. Oni sami muszą wiedzieć, kim są. Fajnie, że my im pokażemy jakieś wzorce, ale kim oni będą? Może piłkarzami, może dziennikarzami, może aktorami? To już jest ich wybór. Jeszcze jest chyba za wcześnie, żeby tak wyrokować, w jaką stronę pójdą, ale jak oglądają, to traktują to jako rozrywkę i ja się cieszę - powiedział.