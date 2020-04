Robert Lewandowski ufundował szpitalom walczącym z koronawirusem 130 TYSIĘCY PORCJI KAWY

Kawa 29 min. temu zgłoś do moderacji 17 13 Odpowiedz

On się nie podzielił żadnymi pieniędzmi. On tą kawę miał za darmo, to tylko reklama. A firma sobie to odliczy od podatku, sprawdźcie, jakim oszustwem podatkowym sa tego typu działania firm. Dlaczego skoro "wydał" na kawę, nie dał szpitalom tych pieniędzy? Chyba by lepiej to rozdysponowaly? Otóż dlatego, że żadnej kasy nie było. Była tylko kawa, która miał reklamować Robert, nie za darmo oczywiście, ale że kwarantanna, to znaleźli sposób na reklamę. I jeszcze jaka ulga podatkowa, 10% kasy, która WY zaplacicie za ten produkt, firemka zostawi sobie z podatkow ❤ Kolejny sukces "pracy" robusia cwaniaczka.