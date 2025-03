Robert Makłowicz wziął ślub w Armenii. "Kapłan nakładał korony na głowy". Kim jest i jak wygląda jego żona Agnieszka?

Agnieszka Makłowicz, wcześniej znana jako Agnieszka Pogoda, jest teatrolożką i absolwentką Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej na PWSFTviT w Łodzi. To ona zachęciła męża do rozpoczęcia kariery w telewizji, co pozwoliło mu połączyć pasje do gotowania oraz podróży. Wspólnie pracują, skupiając się na swoich rolach, co według Roberta jest kluczem do ich udanego związku.