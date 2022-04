Rodzice zabraniali jej bawić się Barbie, więc sama się nią stała. Poznajcie 21-letnią influencerkę, Jessy Bunny (ZDJĘCIA)

ccc 3 godz. temu zgłoś do moderacji 443 3 Odpowiedz

Co to w ogóle za trend bycia "żywą Barbie"?! ŻADNA nawet koło Barbie nie stała, to są karykatury, odwrotność Barbie. To już prędzej można powiedzieć, że Paris Hilton w czasach swojej największej popularności była "zywą Barbie" albo Reese Witherspoon w "Legalnej Blondynce"... Szczupłe, drobne blondynki, a nie cycate monstra.