Tara Jayne prezentuje swoje podrasowane "walory" na shoppingu po ekskluzywnych butikach w Melbourne (ZDJĘCIA)

Tara Jayne to amerykańska gwiazda mediów społecznościowych. Zgromadziła prawie 200 tysięcy fanów na swoim koncie, po tym jak wydała około 400 tysięcy złotych tysięcy dolarów na ekstremalne operacje plastyczne . Samozwańcza "lalka Barbie naturalnych rozmiarów" zapewnia, że bynajmniej nie zamierza rezygnować z zabiegów "upiększających". Nie powstrzymuje jej nawet fakt, że w rodzinnej Australii przerażeni lekarze kategorycznie odmawiają jej korzystania ze swoich usług.

W tym celu majętna 33-latka lata do Europy, gdzie specjaliści od medycyny estetycznej ewidentnie mają nieco luźniejszy stosunek do etosu pracy. Warto nadmienić, że obecnie w ciele pielęgniarki znajdują się około dwa kilogramy implantów i wszystko wskazuje na to, że ta waga wciąż będzie systematycznie wzrastać.