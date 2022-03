Katie Price z dumą prezentuje efekty 14. OPERACJI POWIĘKSZENIA PIERSI! Idzie na rekord? (ZDJĘCIA)

Katie Price nigdy nie zawodzi, jeśli chodzi o dostarczanie rozrywki na najwyższym możliwym poziomie. Znana z zamiłowania do chirurgii plastycznej gwiazda telewizji reality miała w grudniu ubiegłego roku poddać się już 14.operacji powiększenia piersi połączonej z liposukcją całego ciała. Co ciekawe, procedur tego typu Katie miała w swej karierze już tak wiele, że nie wszystkie brytyjskie tabloidy zgadzają się co do tego, ile ich faktycznie było. Niektóre źródła doliczyły się "jedynie" 13.