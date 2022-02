WYGŁADZONA Katie Price OŚLEPIA blaskiem śnieżnobiałych licówek, pędząc na randkę z młodszym o 12 lat ukochanym (ZDJĘCIA)

GalA 18 min. temu zgłoś do moderacji 17 0 Odpowiedz

Hahahaha!!! Ale tu nie ma nic do smiechu bo...Te wszystkie celebrytki,ktore tak sie przerabiaja sa najbardziej zakompleksionymi i niepewnymi siebie i swojej wartosci osobami! To sa osoby z zaburzeniami psychicznymi, z zaburzeniami postrzegania i zaburzeniami tozsamosci!!! Maja skrzywiony obraz piekna i estetyki,dlatego one nie widza tego,co my widzimy patrzac na nie!!! Nie bierzcie przykladu i nie nasladujcie osob chorych!!