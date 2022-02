Posiniaczona Katie Price W BANDAŻACH wraca do domu po kolejnej operacji plastycznej (ZDJĘCIA)

Operacje plastyczne, a przede wszystkim powiększenie piersi, było tym, co przyniosło rozpoznawalność Katie Price i dało jej pozycję jednej z czołowych brytyjskich celebrytek. Mimo licznych przeróbek modelka co jakiś czas znajduje coś, co mogłoby wyglądać lepiej i bez opamiętania poddaje się coraz to nowym operacjom.