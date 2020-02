Roksana Węgiel DEMENTUJE zawieszenie kariery: "Kalendarz ma wypełniony koncertami aż do połowy września"

Choć Roksana Węgiel ma zaledwie 15 lat, sławy i sukcesów pozazdrościć może jej niejedna dużo starsza celebrytka. Wygrała "The Voice Kids", później Eurowizję Junior, a jej debiutancka płyta pokryła się diamentem.

Niedawno rodzina Roksany Węgiel po raz kolejny się powiększyła, gdyż 15-latka powitała na świecie brata. To między innymi z tego powodu w mediach mówiło się, że Roksana planuje dłuższą przerwę od show biznesu...

Fani utalentowanej wokalistki lekko się zmartwili, ale teraz okazuje się, że nie ma wcale powodów do obaw. "Party" skontaktowało się z Tomaszem Mosiłekiem, project managerem z Universal Music, który w rozmowie z magazynem uspokoił wszystkich, że o przerwie nie ma mowy!

Nie, wokalistka kalendarz ma wypełniony koncertami aż do połowy września - zapewnia.

U mnie wszystko gra! Nie wiem, skąd wzięła się plotka, że smuci mnie hejt i planuję przerwę w karierze. Byłam na święta trochę dłużej w domu. Cieszę się też, że Tymuś jest z nami. To mały słodziak. W szkole też idzie mi dobrze. Stopniowo zdaję egzaminy, bo mam indywidualny tok nauczania i czas do końca roku szkolnego, by wszystko pozaliczać - mówi 15-latka.