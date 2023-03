Roksana Węgiel ujawnia swoje poglądy w kwestii ABORCJI: "Jestem katoliczką, ALE..."

Żenujące 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Rozmowa z Roksaną przenosi do TVP czy Telewizji Trwam. Jej obsesja religijna i JEJ Bóg to jest na poziomie ponadprzeciętnym. Co do aborcji to ona mówi "ja jako ja bym się nie dopuściła aborcji" co jest śmieszne i niemądre. Przecież to zależy od sytuacji danej osoby. Jeśli ona jest w stałym związku to zapewne jej dziecko będzie planowane, a aborcja dotyczy dzieci z wpadki, których te kobiety nie chciały, zostały porzucone czy w inny nieprzemyślany sposób zaszły w ciążę. Mam wrażenie że osoby przeciwne aborcji, ale zarazem mówiące "róbta co chceta" tego nie rozumieją, bo nie biorą pod uwagę w ogóle czegoś takiego jak nieplanowane dziecko.