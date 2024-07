Roksana Węgiel wije się na łódce w skąpym bikini. Fani pieją z zachwytu: "Kevin jest szczęściarzem" (FOTO)

Roksana Węgiel od kilku lat pozostaje jednym z najgorętszych nazwisk w polskim show-biznesie. Jeśli wierzyć krążącym od dłuższego czasu plotkom, lada dzień ona i Kevin Mglej wezmą ślub kościelny. Kilka tygodni temu zwyciężczyni "The Voice Kids" chwaliła się wieczorem panieńskim w Marbelii. Po ulicach spacerowała odziana jedynie w turkusowe bikini.

Wygląda na to, że impreza była niezwykle udana, bo artystka wraca do niej wspomnieniami. Na swoim profilu na Instagramie zamieściła zdjęcie z cyklu "#tbt" (ang. Throwback Thursday, czyli czwartek wspomnień), na którym pozuje na łódce ubrana we wspomniany strój. Można wnioskować, że fotografia została wykonana właśnie podczas wieczoru panieńskiego.