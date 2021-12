"Rolnik szuka żony". Adam zaskakująco o Kamili: "Ma BARDZO DOBRY CHARAKTER"

Alex 27 min. temu zgłoś do moderacji 109 12 Odpowiedz

Emocjonalno-uczuciowa pornografia. Oni tam wszyscy są dla lansu, z nadzieją na pozostanie czwartoplanowymi celebrytami Pudelka, z potencjalną możliwością reklamowania szczotek do zębów przed swoją kilkutysięczną widownią na instagramie, najczęściej kupioną na chińskich portalach. Zresztą jak odkrył m. in. Pudelek, te "odkrycia" telewizyjne łażą od programu do programu, a (dodając z własnego doświadczenia) scenariusze są napisane z góry i trzeba je tylko w miarę wiarygodnie odegrać. Straszne jest to, że znajdują się ludzie, którzy wolą oglądać taką taniochę niż chociażby przestudiować mapę świata. Chyba nie ma większej kompromitacji, niż mówienie, że się jedzie na urlop do Bośni czy na Cypr, a na pytanie "co w sposób szczególny zaciekawiło Cię w danym państwie?" odpowiadać, że "nie wiem, znajoma jeździła i powiedziała, że było super"......