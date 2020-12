"Rolnik szuka żony": odcinek świąteczny przypomni bohaterów ze starych edycji. Jest Marek od ZAPUSZCZONEGO gospodarstwa

Przez siedem edycji Rolnik szuka żony w programie pojawiły się dziesiątki rolników i ich (niedoszłych) wybranków, którzy chcieli znaleźć miłość przed kamerami TVP. Owszem - niektórym się to udało, ale z dzisiejszej perspektywy trudno pamiętać wszystkich uczestników i ich perypetie . Taką rolę mają pełnić świąteczne odcinki Rolnika, w których Marta Manowska rozmawia z uczestnikami wszystkich edycji, a nie tylko tej, która zakończyła się w danym roku.

Ostatnią edycję reprezentować będą jeszcze Marta i Paweł , którzy coraz chętniej pokazują się w telewizji. Jest też Seweryn Nowak z Rolnik szuka żony 6, który dał zapamiętać się jako współuczestnik olbrzymiej awantury z młodziutką Marlenką . Co prawda Seweryn połączy się online, ale pokaże widzom swoją wybrankę. Uspokajamy - nie jest to Marlenka .

Zagorzali widzowie z pewnością ucieszą się z obecności 75-letniego Mikołaja Korola z Rolnik szuka żony 4, który dwa lata temu wziął ślub. Jest oczywiście cała rodzina Bardowskich z drugiej edycji, ale z pewnością największe zainteresowanie wzbudzi Marek Walczak z Rolnik szuka żony 3. Rolnik zapadł widzom w pamięć głównie dzięki zaniedbanemu gospodarstwu i rojom much, które wszędzie krążyły. To właśnie muchy spowodowały, że kandydatki Marka zaczęły wycofywać się rakiem z programu i opuszczały mężczyznę, orientując się, jak wiele będą miały u niego pracy. Ostatecznie Marek przymierzał się do sprzedaży gospodarstwa, bo związał się z młodszą o 15 lat... sąsiadką.