Rozczarowana Edyta Pazura narzeka na pandemię: "Powinniśmy być na egzotycznej plaży i świętować nasz zaległy miesiąc miodowy"

Nie jestem celebrytką, ale też ubolewam nad odwołaną podróżą 10 maja do wymarzonej Portugalii, jest mi równocześnie szkoda ludzi, którzy tracą bliskich czy swoje biznesy, ale mam też prawo przeżywać swoje straty i na dzień dzisiejszy to odwołany wyjazd. Co będzie za 10 lat nie wiem. To takie Polskie, bądźmy wszyscy równi, zarabiajmy tyle samo, niech każdy ciśnie się na m2. Wszelkie powodzenie niemile widziane, ale uspokoję Was: każdy z nas miał i będzie miał swoje dramaty. Cieszmy się czyimś szczęściem.