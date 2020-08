Rozgogolona Marina snuje głębokie refleksje o samoakceptacji: "Mogę sobie pozwolić na LUKSUS BYCIA NIELUBIANĄ"

Chyba nigdy wcześniej nie czułam się lepiej ze sobą. Nie chodzi tu o wakacje czy wygląd zewnętrzny. Jest to cudowny stan umysłu. Wchodzi w to m.in. samoakceptacja, której kiedyś nie miałam i poczucie własnej wartości. Siła, którą w sobie znalazłam i piękno, które w sobie odkryłam, napawają mnie energią, której nikt nie jest w stanie mi zepsuć, bądź odebrać - zapewnia Marina. Przez tyle lat bycia osobą publiczną poddawaną wiecznej ocenie i krytyce, w niekoniecznie wymarzonym przez siebie kontekście, wiele się nauczyłam. Przede wszystkim tego, że nie sprostam wymaganiom wszystkich, a cokolwiek bym nie zrobiła, zawsze znajdzie się ktoś, komu się to nie spodoba. W porządku! Wszyscy jesteśmy różni, mamy inne poglądy, zasady, gust. Jest jednak grupa ludzi, którzy za wszelką cenę chcą "naprawiać świat", umoralniać, mówić, co wypada, a co nie, co jest dobre, a co złe (najczęściej anonimowo).