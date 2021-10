Rozjuszona Magdalena Ogórek odcina się od Jarosława Jakimowicza: "NIGDY nie spotkaliśmy się prywatnie!"

pan zakolak 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

bez przesady, to może byc prawda, magda to tak ze dwie pólki wyzej..można nie lubic jej postawy, zmiany poglądow etc. ale jesli chodzi o urode, klase, szyk to absolutnie top; a że z tym facetem pracuje? a od kiedy to można tak sobie wybierać wspólpracowników, dali jej takiego typa to musi z nim robic i sie usmiechac na wizji i do paparazzi