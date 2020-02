Rozochocona Klaudia El Dursi zabawia się ze słoniami na Bali. Fani OBURZENI: "Kryje się za tym ból, strach i nieszczęście zwierząt!"

Przedstawiająca się w Top Model jako "skromna krawcowa" Klaudia El Dursi latami próbowała wyważyć bramy do polskiego show biznesu. Powszechną popularność zdobyła jednak dopiero przed kilkoma miesiącami, wygrywając złoty bilet do domu modelek. Klaudia co prawda nie wygrała całego sezonu, jednak na dłuższą metę to właśnie w nią postanowił zainwestować TVN, dostrzegając w niej największy medialny potencjał.