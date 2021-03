Poirytowana Edyta Górniak ucina plotki o kłopotach finansowych i deklaruje: "Od 30 lat UTRZYMUJĘ rodziców"

Odkąd Edyta Górniak ujawniła się jako antyszczepionkowiec i zwolenniczka teorii spiskowych dotyczących pandemii koronawirusa, piosenkarka nie ma lekko. Swoimi mocno niepokojącymi wynurzeniami na temat śmiercionośnego wirusa i nieustającymi apelami do internautów, aby w końcu "otworzyli oczy", zraziła do siebie wiele osób publicznych, które coraz chętniej otwarcie krytykują artystkę w mediach. Jak głoszą krążące w kuluarach pogłoski, długi język "oświeconej" artystki może kosztować ją też posadę w The Voice of Poland.