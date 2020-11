Rozżalony Conanek ocenia kulinarne zdolności kobiet: "Takich jak nasze babcie to już nie ma. Dlatego JESTEM SAM"

Nie jest tajemnicą, że Kaźmierska chętnie zachwala w sieci osiągnięcia potomka. Niedawno po świetnie zdanej maturze Conankowi udało się zostać studentem medycyny - pękająca z dumy rodzicielka w nagrodę zafundowała więc synowi nowiutkiego mercedesa. Niedługo później okazało się, że latorośl "królowej" może się pochwalić nie tylko wiedzą teoretyczną, lecz także życiową zaradnością - wszystko to za sprawą jego innowacyjnego sposobu pałaszowania burgera z frytkami.

Wygląda na to, że w ostatnim czasie Conan szczególnie upodobał sobie tematykę kulinariów. Niedawno przyszły lekarz zamieścił na swoim Insta Story fotografię blachy z domowym ciastem. Widok babcinych wypieków nakłonił Kaźmierskiego do podzielenia się przemyśleniami na temat współczesnych przedstawicielek płci pięknej.

Chopie, powiem Ci, że teraz to takie czasy nadeszły, że to facet ma babie gotować, także no - popierał syna Kaźmierskiej jeden z internautów.