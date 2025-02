RZADKI WIDOK: 52-letnia Cameron Diaz wybrała się na spacer z rocznym synem

!!!IKEA ostatecznie przegrywa ws. promocji LGBT+ w miejscu pracy. Jest decyzja Sądu Zakończyła się debata sądowa pomiędzy siecią sklepów meblowych IKEA a Januszem Komendą, zwolnionym za cytowanie Pisma Świętego w obliczu propagandy LGBT+. Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej, podtrzymując orzeczenie Sądu Okręgowego w Krakowie, który nakazał przywrócenie mężczyzny do pracy. W 2019 r. na forum wewnętrznym firmy pojawił się artykuł, w którym pracodawca narzucał ideologiczne postulaty ruchu LGBT swoim pracownikom. Zareagował na to Janusz Komeda – pracownik, który opublikował komentarz krytykujący treść artykułu oraz zawierający dwa cytaty z Biblii odnoszące się do praktyk homoseksualnych. Władze zakładu zdecydowały wówczas o jego zwolnieniu. Konsekwencję dotknęły również osoby, które „polubiły” komentarz Janusza Komendy. Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty uznał, że rozwiązanie umowy było bezprawne i nakazał przywrócenie Janusza Komendy do pracy. IKEA złożyła apelację od tego orzeczenia. Sąd Okręgowy w Krakowie przyznał jednak rację sądowi pierwszej instancji, wskazując, że wypowiedzenie było niezasadne.