Rzekoma KOCHANKA księcia Williama pojawiła się na pogrzebie królowej Elżbiety II (FOTO)

Kate i William są bardzo popularni, cieszą się niesamowitą sympatią wśród poddanych. Ludzie cenią ich za działalność na rzecz korony, za szacunek do tradycji połączony z młodzieńczym wigorem. Te plotki o romansie wzięły się praktycznie znikąd, potem wiadomość o wpadkowym dziecku i o dziwnych upodobaniach erotycznych Williama. Trochę to dziwne, tak jakby ktoś chciał im zaszkodzić? Zepsuć wizerunek Williama? Nawet takie głupoty że Meghan trzyma za rękę Harrego a Kate nie dotyka Williama, są złośliwie komentowane chociaż to kwestia protokołu. No ale ludzie już snują teorie że między K&W nie ma żadnych uczuć i bliskości.