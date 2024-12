Sara James zaśpiewała na DWORCU w Londynie. Wykonaniem 16-latki zachwyca się cały świat

Prawie 4 lata temu Sara James oczarowała widzów i trenerów programu "The Voice Kids", brawurowo wyśpiewując przebój Demi Lovato "Anyone". Ambitna nastolatka postanowiła podzielić się swoim niewątpliwym talentem ze zdecydowanie większym audytorium. Już półtora roku później brylowała na scenie amerykańskiej edycji "Mam talent". Jako pierwsza Polka zakwalifikowała się do finału widowiska, zawierając cenne znajomości z najbardziej wpływowymi postaciami zagranicznego show-biznesu.

Sara James dała prawdziwy wokalny popis

Czy to jest Sara James?; Ona była w "America’s Got Talent" i dostała się do finału!; Jestem taka dumna z tej polskiej dziewczyny; Znamy ją!; Wciąż zadziwia mnie, że ona nie wygrała "Got Talent" - czytamy pod wideo.