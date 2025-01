Sara James zrezygnowała z preselekcji do Eurowizji! Ujawniono rzekomy powód

Zbliżające się polskie preselekcje do 69. Konkursu Piosenki Eurowizji w Bazylei to bez wątpienia moment, na który czekają nie tylko miłośnicy tego wydarzenia, ale także fani rodzimej sceny muzycznej. Zgodnie z zapowiedziami, artysta, który będzie miał szansę reprezentować Polskę w międzynarodowym konkursie, zostanie wybrany w głosowaniu widzów. To odbędzie się podczas specjalnego koncertu 14 lutego.

Sara James miała zrezygnować z preselekcji do Eurowizji. Tiktoker ujawnia rzekomy powód

Choć oficjalną listę uczestników polskich preselekcji do Eurowizji dopiero jutro poznamy dopiero jutro, czyli 14 stycznia, to nieoficjalnie było wiadomo, że Sara James zgłosiła się z utworem "Tiny Heart". Teraz Super Express, Eska i inne media plotkarsko muzyczne podają, że piosenkarka zrezygnowała z wyjazdu na Eurowizję, a oficjalny powód poznamy już po ogłoszeniu stawki preselekcji - informuje Miechulec.

Za kulisami mówi się jednak, że Sara chciała zmienić piosenkę z "Tiny Heart" na "Psycho", co oczywiście byłoby niezgodne z regulaminem Eurowizji, na co telewizja miała się nie zgodzić. Pamiętajmy jednak, że mogą to być niepotwierdzone w 100% informacje, a ostateczną listę uczestników poznamy 14 stycznia, we wtorek, po godzinie 12 - stwierdził tiktoker.