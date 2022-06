Sebastian Fabijański krytykuje Antka Królikowskiego! "PR-owy strzał w kolano"

Dora 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

Nie zgadzam się, czyli zdaniem pana Fabiańskiego nie liczy się czyn tylko taktyka kiedy co powiedzieć by było to lepiej odebrane przez ogół. Człowiekiem trzeba być cały czas, a błądzić jest rzeczą ludzką nawet jeśli Krolikowski się pogubił, co Panu Fabiańskiemu też się zdarzyło i co również miało prawo się zdarzyć jeśli wyciągnąć by z tego jakieś wnioski na przyszłość. Poza tym uważam po wcześniejszych epizodach, że pan Fabiański ma osobowość narcystyczną, bardzo ciężkà we współżyciu.