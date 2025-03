Sebastian Karpiel-Bułecka zachowawczo o sytuacji koni nad Morskim Okiem: "To jest złożony problem. Nie wolno popadać w skrajności"

Sebastian Karpiel-Bułecka urodził się w Zakopanem i wielokrotnie się tym szczycił. Nic więc dziwnego, że i do niego doszły słuchy o trudnej sytuacji koni nad Morskim Okiem . Debata na ten temat trwa już od wielu lat, a temat budzi wielkie emocje. Wcześniej mówił o tym m.in. Paweł Golec , którego słowa o tym, że "to zwierzęta mają służyć ludziom, a nie odwrotnie" wywołały niemałą aferę.

Sebastian Karpiel-Bułecka o sytuacji koni nad Morskim Okiem: "Złożony problem"

Teraz muzyk i juror nowej edycji "Must be the Music" odniósł się do sprawy w rozmowie z serwisem Jastrząb Post. Jak twierdzi, sam preferuje piesze wędrówki po górach i nie chce uchodzić w tej sprawie za eksperta, ale apeluje o wysłuchanie obu stron.