Selena Gomez w obszernym dresie zmierza na uroczystą kolację (ZDJĘCIA)

Zauważyliście, że teraz większość osób ,,sukcesu" ma problemy psychiczne ? Bezustannie się o tym czyta, zarówno w Polsce jak i za granicą. Choroby dwubiegunowe, depresję, uzależnienia, nagłe skoki wagi w jedną lub druga stronę spowodowane presją. To przerażające. Oni mimo tych problemów funkcjonują nadal a my obserwujemy to wszystko. Co trzecią gwiazda wyznaje ze w młodości była molestowana... Moim zdaniem to przerażające, bo wszyscy cieszymy oko ludźmi, którzy są na marginesie wytrzymałości tylko po to by żyć w luksusie. Taka Selena... po co ona to robi ? Ma już ogromny majątek. Jest chora na toczeń, chorobę dwubiegunową, depresję, jest uzależniona mimo że chwilowo czysta. A nadal bierze udział w tej szopce. Ci ludzie dla pieniędzy sięgają dna.