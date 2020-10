Senator oburzony koncertem bez maseczek z okazji Dnia Papieskiego: "Czy Kościół jest PONAD PRAWEM?"

To nie jest normalny kraj. W końcu jest ten koronawirus, czy go nie ma? Czy mamy ok. 5000 dziennych zakażeń i ok. 50-70 zgonów dziennie? Czy są żółte i czerwone strefy? W końcu są nakazy i zakazy? Czy trzeba je przestrzegać, czy są równi i równiejsi? - pytał wyraźnie zirytowany polityk.