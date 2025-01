Serialowy syn Dominiki Ostałowskiej z "M jak miłość" KOMENTUJE jej odejście z serialu: "Imponuje mi jej ODWAGA"

Dominika Ostałowska przez 25 lat wcielała się w rolę Marty Mostowiak w uwielbianym przez widzów serialu " M jak miłość ". Aktorka postanowiła jednak odejść z produkcji, co zasmuciło fanów "Emki". Ostatnio podzieliła się swoimi przemyśleniami na Instagramie, dziękując za wspólne lata pełne radości i wyzwań.

To były piękne chwile, było wiele radości i satysfakcji, ale bywało też czasem bardzo ciężko, i za te momenty wspólnego wspierania się i wzajemnego darowania sobie dystansu i poczucia humoru jestem wdzięczna najbardziej. Ściskam Was mocno i życzę, aby nigdy nie opuszczała Was radość i dobra energia. Będę za Wami tęsknić, bo tylu wspólnych lat nie da się zapomnieć — napisała.