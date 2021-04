Sharon Stone ujawnia, że ​​zrobiła aborcję w wieku 18 lat. "Zostałam w pokoju i krwawiłam przez wiele dni''

młoda 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 3 Odpowiedz

I czym tu się chwalić. Z żalu i wielkiego smutku nikomu bym się nie przyznała że jestem taką okropną kobietą. Posłuchajcie kobiet które usunęły ciąże "no bo nie chciały" mając lat 40,50,60, nie mogą tego żalu wyrzucić z pamięci, jak nikt nie widzi to łzy same spływają po policzkach, nie przyznają się swoim dzieciom co zrobiły, a teraz każda mamuśka uważa się za nowoczesną i obwieszcza światu co zrobiła. Nie mówię o tych kobietach gdzie jest zagrożenie życia i zdrowia to jest ich wybór. Ale tak jest jak wpierw się zrobi coś a później myśli "kurde a jak bedę w ciąży?"