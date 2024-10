Shawn Mendes otwiera się na temat swojej seksualności: "Coś, czego NADAL NIE ODKRYŁEM"

Shawn Mendes to obecnie jeden z najpopularniejszych popowych wokalistów i idol wielu nastolatków. 26-latek, który wydał do tej pory cztery albumy studyjne, ma na swoim koncie wiele nagród muzycznych i radiowych hitów. Zdecydowanie najgłośniejszym jego utworem jest "Señorita" z gościnnym udziałem Camili Cabello. Artyści okazali się być zgrani nie tylko pod względem artystycznym, ale i prywatnie. W latach 2019-2021 pozostawali w związku, a ich relacja swego czasu niezwykle elektryzowała media. Co ciekawe, pomimo rozstania, paparazzi wciąż raz na jakiś czas fotografują ich razem. "Przyłapano" ich, chociażby w lipcu.

Shawn Mendes otworzył się na temat seksualności

Mimo że Shawn Mendes spotykał się z Cabello i był widywany w towarzystwie innych kobiet, w mediach regularnie pojawiają się dyskusje na temat jego seksualności. Podczas jednego z ostatnich koncertów wokalista postanowił otworzyć się w tym temacie.

Byłem naprawdę młody, kiedy zaczynałem. Miałem 15 lat - zaczął, zwracając się do fanów ze sceny w amfiteatrze Red Rocks w Kolorado.

Prawda jest taka, że ​​nie udało mi się zrobić wielu rzeczy, które robi się, gdy ma się 15 lat, i nie odkryłem w sobie tej części siebie, którą wy odkrywacie w wieku 15 lat - kontynował.

Dalej wspomniał, że "ludzie mówią o jego seksualności od dawna" i powtórzył, że na początku przygody z show biznesem był "naprawdę młody".

Shawn Mendes wyznał, że wciąż nie odkrył swojej seksualności

Następnie piosenkarz wyjaśnił, czym jest dla niego seksualność i wyznał, że wciąż nad nią w swoim kontekście rozmyśla.

Myślę, że to trochę głupie, ale uważam, że seksualność to tak pięknie złożona sprawa i trudno ją tak po prostu zaszufladkować. Zawsze miałem wrażenie, że to wtrącanie się w coś bardzo osobistego. Coś, co w sobie odkrywałem, coś, czego nadal nie odkryłem.

Shawn tłumaczy, że mówi tak "swobodnie", by "być bliżej wszystkich i po prostu pozostać w prawdzie".

Prawdziwa prawda o moim życiu i seksualności jest taka, że ​​dopiero zaczynam się nad tym zastanawiać, jak każdy. Czasem naprawdę nie wiem, a czasem wiem - mędrkował przed wykonaniem piosenki "The Mountain"

Na koniec podsumował.

To naprawdę przerażające, ponieważ żyjemy w społeczeństwie, które ma wiele do powiedzenia na ten temat. Staram się być naprawdę odważny i po prostu pozwolić sobie na bycie człowiekiem i odczuwanie różnych rzeczy. I to wszystko, co na razie chcę powiedzieć na ten temat - cytuje jego słowa "Page Six".

Doceniacie, że się tak otworzył?

Shawn Mendes od lat żali się na plotki o swojej seksualności

Przypominamy, że już w wywiadzie w 2018 roku Mendes żalił się na media rozpisujące się na temat jego seksualności.

Czuję, że muszę pokazać się z kimś - na przykład z dziewczyną- publicznie, aby udowodnić ludziom, że nie jestem gejem - powiedział dla serwisu Rolling Stone.

W 2020 roku temat poruszył z kolei w podcaście Daxa Sheparda.

To dla mnie bardzo frustrujące, ponieważ w moim bliskim otoczeniu były osoby homoseksualne, które to ukrywały. Słysząc, że jestem gejem, czułem złość, bo z jednej strony chciałbym powiedzieć: "Nie jestem gejem, ale gdybym był, to nie miałbym z tym problemu". Nie ma nic złego w byciu gejem, ale tak się składa, że ja nim nie jestem. Naprawdę nie wiadomo jak reagować w takich sytuacjach - mówił przed czterema laty.

