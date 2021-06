Simon Cowell zostanie NOWYM MENADŻEREM Maneskin?!

Nickal 2 godz. temu zgłoś do moderacji 93 0 Odpowiedz

Po tym jak Cowell traktował chlopakow z zespołu One Direction I dziewczyny z Little Mix, naprawdę dziwię się że jakikolwiek wokalista chce go zatrudnić. Oba zespoły mówiły że kazał im pracować ponad siły, nie mieć własnego zdania, izolacja od znajomych i rodziny, traktowanie jak bezmózgiego manekina. Kiedy dziewczyny z little mix odeszły z jego wytwórni w 2018, sabotował ich karierę i blokował ich piosenki w amerykańskich stacjach muzycznych. Chłopaki z One Direction również nie wypowiadali się o nim pozytywnie.