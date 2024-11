Skandal w Wielkiej Brytanii po słowach prezenterki o starzejącej się księżnej Kate: "Czy ona pali? To jedyne wytłumaczenie"

Wygląda na to, że Kate Middleton na dobre wróciła już do pełnienia dyplomatycznych obowiązków, a więc do bywania podczas uroczystości. Kilka dni temu księżna pojawiła się na obchodach Dnia Pamięci. To jedno z jej pierwszych publicznych wystąpień po zakończeniu chemioterapii. Jej udział w uroczystościach miał na celu oddanie hołdu brytyjskim weteranom oraz podkreślenie siły i determinacji księżnej w powrocie do pełni sił.