Skazani na DOŻYWOCIE bracia Menendez ułożyli sobie życie prywatne i weszli w związki małżeńskie. Kim są żony morderców własnych rodziców?

Miłość w cieniu zbrodni

Obecnie zarówno Lyle, jak i Erik, są żonaci. Co ciekawe, ich małżonki dobrze wiedziały, że są skazani za podwójne morderstwo. Erik cieszy się stabilniejszym życiem uczuciowym od brata. Od 1999 r. jest mężem Tammi Saccoman. Ich relacja rozpoczęła się od wymiany listów, gdy Erik odsiadywał już swój wyrok. Tammi opisała szczegóły ich nietypowego związku w książce "They Said We’d Never Make It: My Life with Erik Menendez".