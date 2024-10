Twórca serialu o braciach Menendez zapowiada: "Mogą wyjść z więzienia PRZED BOŻYM NARODZENIEM". Pojawiły się nowe dowody

To że byli bogaci - nie ich wina, nie oceniajmy ich. Tacy ludzie tego nie doceniają jak my szaraki, którzy się w tym nie urodzili. To że nie odeszli - nie ich wina, nie oceniajmy ich. Tylko zrozumie to osoba krzywdzona przez rodziców. Tak, możecie się zdziwić ale potem my ofriary często się jeszcze opiekujemy takim tyranem, kochamy i nienawidzimy. To że zabili - sa winni, to jest bezpodstawne. Powinni odbyć karę, ale adekwatną do tego, że zabili swojego oprawcę, osobę która powinna ich chronić, a ich krzywdziła. To nie seryjni mordercy. TYLKO DZIECI OPRAWCÓW ZROZUMIEJĄ …