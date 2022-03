SKWASZONA Edyta Górniak świętuje sukces w restauracji i wraca do hotelu po gali dla biznesmenek (ZDJĘCIA)

Mashara 21 min. temu zgłoś do moderacji 27 3 Odpowiedz

Jak ma wyglądać 49 letnia kobieta... Z jednej strony krytykuje się za brak umiaru w odmładzaniu na siłę a z drugiej oczekuje wiecznie młodej i zgrabnej.Z upływem czasu nikt nie wygra, starzeje się nie tylko skóra ale organy wewnętrzne czego nie widać a mają wpływ na kondycje fizyczną i psychiczną więc nic dziwnego, że wygląda się na zmęczoną.W mojej ocenie i tak trzyma się dobrze i ma styl.Była śliczną dziewczyną o zdolnościach wokalnych, którą wykreowano i zrobiła swoje .Dzisiaj nie musi już o nic walczyć, niech robią to młode wschodzące czy odkryte gwiazdy ze ślicznymi młodymi ciałami.Tutaj nie ma już miejsca na krytykę czy wzloty, pozostaje akceptacja i szukanie dobrych stron jak zresztą każdy powinien i u samego siebie jeśli zdobył już jakieś doświadczenie życiowe lub mądrość...chwytać się najsłabszych punktów i zrywać sobie z tego boki to trochę pójście na łatwiznę.Sława nie jest do pozazdroszczenia jak już się ją osiągnie co ewidentnie widać.Musisz być cacy, aja , albo nie masz co szukać.Dobrze, że nie jesteśmy idealni bo by było nudno a jednak kogoś zgnoić jest o wiele zabawniejsze prawda...?