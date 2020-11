Sławomir Świerzyński NIGDY nie zrobił kariery w Chinach? "To jedno wielkie KŁAMSTWO"

Sławomir Świerzyński do pewnego momentu był znany głównie jako piosenkarz disco polo i kojarzył się raczej pozytywnie. Wszystko zmieniło się, gdy postanowił dzielić się na forum swoimi kontrowersyjnymi poglądami, np. na temat gejów, których zrównał z pedofilami.

Świerzyński od lat lansuje się na "cesarza disco polo" i twierdzi, że jego twórczością zachwycili się Chińczycy. W wywiadach opowiadał, że "Chiny leżą u jego stóp" i chwalił się 67 milionami sprzedanych płyt. Było to mniej więcej dekadę temu.

Rzecz w tym, że osoby, które na co dzień mieszkają w Chinach, nie potwierdzają jego wersji. Blogerka Weronika Truszczyńska mieszkająca w Szanghaju swego czasu ujawniła, że "polskie disco polo nigdy nie było popularne w Chinach", a cała historia została wykreowana, aby zrobić szum w polskich mediach.

Płyta Bayer Full nagrana w języku chińskim została wydana tylko w Polsce i nigdy nie ujrzała światła dziennego w Chinach. Zespół nie zagrał nigdy żadnego koncertu w Chinach. Oczywiście były próby podbicia chińskiego rynku - przecież po coś powstały te piosenki po chińsku - tylko że to po prostu "nie pykło". A to, że telewizja polska podała, że sprzedali sześćdziesiąt-ileś milionów płyt, już podpisali kontrakt, to było po prostu jedno wielkie kłamstwo - ujawniła Truszczyńska.