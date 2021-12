"Ślub od pierwszego wejrzenia". Aneta i Robert już planują ŚLUB KOŚCIELNY! "Rodziny się domagają wesela"

Śmiało można stwierdzić, że Aneta Czajkowska i Robert Żuchowski to najwięksi wygrani ostatniej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" . Pod okiem kamer ich miłość rozkwitała w najlepsze, a po odjeździe ekipy udało im się stworzyć szczęśliwy związek, którym od czasu finału epatują w mediach społecznościowych.

Kilka dni temu Aneta i Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ogłosili, że ich małżeństwo przetrwało próbę czasu i dziś mogą stanowić jeden z niewielu wyjątków w historii kontrowersyjnego show. Co więcej, para chętnie dzieli się ze światem kolejnymi planami na przyszłość, a już niebawem na świat przyjdzie ich pierwsza wspólna pociecha.

Na tym oczywiście nie koniec, bo w ich życiu szykują się kolejne wielkie wydarzenia. W rozmowie z portalem Co Za Tydzień Aneta i Robert zdradzili bowiem, że już snują plany dotyczące ślubu kościelnego . Co prawda nie mają jeszcze wybranej konkretnej daty uroczystości, lecz wśród nich panuje podobno zgodność, że chcą się zdecydować na taki krok.

Rodziny się domagają wesela, chcą się pobawić. Z powodu pandemii koronawirusa i obostrzeń z nią związanych nie było ku temu szansy wcześniej. Nie wiemy jeszcze, kiedy. Zobaczymy, co nam życie przyniesie - przyznał.

Jak natomiast wyobrażają sobie swój wielki dzień? Nie chcą podobno wesela w stylu glamour i postawią raczej na coś, co zbliży ich do natury. Nie planują zatem ceremonii pełnej przepychu, a raczej huczną imprezę w stodole w towarzystwie najbliższych.

Cały czas ciągnie nas w stronę natury - powiedziała Aneta, a jej ukochany dodaje: Jedno, co wiemy na pewno, to to, że nie chcemy sali w stylu glamour. Podoba nam się klimat rustykalny, stodoły. Natura, a nie złote klamki i marmury.