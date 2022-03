"Ślub od pierwszego wejrzenia". Anita WYGADAŁA SIĘ, że małżeństwo Agnieszki i Kamila PRZETRWAŁO?

ABC 8 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ponoć ona dała ogłoszenie ze szuka współlokatorki do swojego mieszkania, i że plusem jest to że jej nie bedzie praktycznie cały czas. No i reklamowała już jakąś kobietę co paznokcie robi z Włocławka a ona mieszka przecież w Białymstoku