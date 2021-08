Ślubna stylizacja Karoliny Pisarek zadziałała na fanów jak płachta na byka: "Z GOŁYMI CYCKAMI? PRZESADA!"

Magda 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 3 Odpowiedz

Ludzie… jakim prawem oceniacie i krytykujecie innych ludzi. To ze są osobami publicznymi umożliwia nam obserwowanie chwil w ich życiu, tylko tych chwil które chcą nam pokazać. Niech Ci wszyscy celebryci robią sobie co chcą i z kim chcą i kiedy chcą. To jest ich życie. Ich sumienie i to sobie patrzą w twarz do lustra. Jak nikogo nie krzywdzą to nie oceniajcie ich. Każdy z nas jakby był na świeczniku byłby kontrolowany w przeróżnych sytuacjach wyglądałby i mówił to samo co oni. To ze czasem są prymitywni, głupi, grubi, chudzi, zaniedbani, dziwnie albo zle ubrani to przecież potwierdza ze to zwykli ludzie tacy jak my. Przez to ze ich oceniamy oni mysla ze są ważni , lepsi od nas. Zajmijcie się sobą i ta energię która wykorzystujecie na krytykowanie ich wszystkich wykorzystajcie na ulepszanie siebie, a zachowania celebrytów traktujcie jak lekcje jak się zachowywać albo nigdy sie nie zachowywać. Jestem kobieta która jest spełniona zawodowo i prywatnie. Obracam się ludźmi ze świecznika i mogłabym być na instagramie z milionem obserwujących. Ale przez to jaki jest świat, przez to ze w ludziach jest tyle złości i zazdrości i nienawiści usunęłam wszystkie social media. Jedynie gdzie skroluje to pudełek i czytam komentarze. Uwielbiam te z humorem które jsk przeczytam to potrafię sie zmiac z godzinę . nigdy nie napisałam żadnego komentarza, ale ostatnio czytając takie obelgi wobec tych osób publicznych coś we mnie pękło i stwierdziłam ze się wypowiem. Jak chociaż jedna osoba to przeczyta i nie napisze obraźliwego komentarza to będę zadowolona.